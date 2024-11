Casi lo linchan: vecinos del Callao capturan a delincuente tras múltiples robos en la zona

La inseguridad que azota a el Callao, llevó a los vecinos de la zona de Los Laureles a organizarse y tomar justicia por sus propias manos. Los ciudadanos capturaron a un delincuente identificado en la zona por cometer asaltos reiterados. El sujeto fue interceptado cuando intentaba robar a un residente que ingresaba a su vivienda. Su cómplice logró escapar en una motocicleta.

Según los residentes, el hombre capturado había cometido múltiples robos en la zona como asaltos a transeúntes y hurto de autopartes. "Este señor ya había sido ubicado más de una vez, lo que pasa que por temor nuestra gente no ha estado respondiendo. Ahora están organizados y van a volver a ubicarlo si es necesario", explicó un morador.

Imágenes grabadas por los vecinos muestran cómo el hombre fue reducido y golpeado por la gente antes de ser entregado a la Policía.

PROBLEMAS DE JURISDICCIÓN

Uno de los mayores obstáculos en esta zona es la división territorial entre las comisarías de Oquendo, Sol de Oro y Laura Caller, lo que provoca demoras en las intervenciones policiales.

"Hemos solicitado a la región policial de Callao que haga su trabajo, porque nosotros somos fundadores de la comisaría de Oquendo, no pueden negarse", indicó el vocero de la comunidad.

Los vecinos han solicitado formalmente al Ministerio del Interior que toda la jurisdicción de Los Laureles sea asignada a la comisaría de Oquendo para garantizar una mejor atención. "Hemos ingresado un expediente hace más de una semana, pero no hemos recibido respuesta", indicaron.

Los residentes advirtieron que están organizados y no tolerarán más actos delictivos en su sector. "Si las autoridades no actúan, nosotros lo haremos. No queremos que ocurra lo peor, pero no podemos seguir viviendo con miedo", sentenciaron.

El malhechor detenido permanece en la comisaría de Oquendo, mientras los vecinos piden que se le dicte prisión preventiva. Además, instaron a la Fiscalía y a la Policía Nacional a tomar medidas efectivas para evitar que sea liberado.