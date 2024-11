Caso Sheyla: abogado presenta denuncia formal por irregular levantamiento de cadáver de Darwin Condori

Tras el hallazgo del cuerpo de Darwin Condori, el principal sospechoso del feminicidio de Sheyla Cóndor, el abogado de la familia, Aarón Alemán, confirmó que ya han presentado una denuncia formal por las irregularidades en el protocolo de levantamiento del cadáver del policía. "Al momento de llevar a cabo el levantamiento del cadáver no se siguió el protocolo correspondiente. Establecido en el Código Procesal Penal, se debía garantizar la legalidad mediante la presencia del Ministerio Público y de un médico legista", afirmó a Buenos Días Perú.

El letrado también señaló que el traslado de Condori Antezana a una clínica, a pesar de que ya no tenía signos vitales, podría haber contaminado evidencias clave en la escena del crimen. “Esto ha conllevado a que la escena de crimen sea contaminada y no se haya dejado las evidencias respectivas. Por eso hemos interpuesto la denuncia para que los efectivos policiales puedan ser investigados por un delito de encubrimiento real”, indicó.

DUDAS SOBRE MUERTE DE POLICÍA

Alemán manifestó que, aunque el caso está siendo tratado como un suicidio, la familia de Sheyla sospecha que podría tratarse de un asesinato. "Consideramos que hay dudas razonadas de que esto podría ser un asesinato para silenciarlo, y sospechamos que el protocolo de necropsia será adulterado, lo que lo hará poco fiable", explicó.

Además, denunció que hasta la fecha no se han incorporado las grabaciones de las cámaras de seguridad en el expediente fiscal. "No podemos esperar o seguir esperando que los miembros del condominio entreguen voluntariamente las cámaras. El fiscal tiene todas las competencias y facultades para solicitarlas bajo apercibimiento de ley, pero esto no ha ocurrido", indicó.

Alemán subrayó la importancia de estas grabaciones para el avance del caso, ya que permitirían corroborar las declaraciones de los detenidos sobre el ingreso de otras personas al lugar del crimen. "Nosotros tenemos videos desde el miércoles hasta el sábado, pero no de manera integral. No sabemos las horas exactas de ingreso y salida, y esto es fundamental para esclarecer la verdad", añadió.

CASO SHEYLA SIGUE ABIERTO

El abogado enfatizó que la muerte de Condori no cierra el caso, sino que abre nuevos frentes de investigación. "Es totalmente falso que con la muerte de esta persona el caso esté cerrado. Al contrario, se han abierto tres carpetas: una por feminicidio, otra por encubrimiento personal hacia las seis personas detenidas, y una más para investigar a los efectivos policiales que no llevaron a cabo las diligencias adecuadas", detalló.

Alemán también informó que las declaraciones de los detenidos indican que otras dos personas habrían ingresado al lugar del crimen en días previos, lo que podría significar que hubo cómplices en el desmembramiento del cuerpo de Cóndor Torres.

DENUNCIA POR OMISIÓN

Como se recuerda, la familia de Sheyla Cóndor señaló desde el inicio del caso que la Policía negó recibir la denuncia de desaparición. Alemán calificó esta acción como "machista e injustificada" y detalló que los efectivos argumentaron que, al ser mayor de edad, Sheyla "podría estar con su pareja y no era necesario registrar la denuncia". Además, advirtió que un oficial superior habría alertado a Condori, facilitando su fuga.

“No podemos permitir que las negligencias en este caso dejen impunes a los responsables. Este es un caso que no solo busca justicia para mi patrocinada, sino también establecer un precedente sobre cómo deben manejarse estas investigaciones”, finalizó.