Exministra Montenegro lanza dura critica a la PNP tras caso Sheyla Cóndor: "es una institución machista, misógina”

El caso de Sheyla Mayumi Cóndor Torres, joven que fue hallada descuartizada en Comas, no solo ha generado indignación por las circunstancias de su muerte, sino también por las omisiones y fallas de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el manejo inicial de la denuncia por su desaparición, según denuncia la madre de la víctima. En esa línea, la exministra de la Mujer, Gloria Montenegro, lanzó duras críticas hacia la respuesta policial y gubernamental.

La extitular del Ministerio de la Mujer fue contundente al señalar que las acciones anunciadas por el ministro del Interior, Juan Santiváñez, como la intervención de las comisarías de Santa Luzmila y Santa Anita, no atacan la raíz del problema. “Escucho al ministro y al jefe de la policía, y la experiencia me dice que es solo una reacción ante la coyuntura, que queda en palabras y en una supuesta indignación que no es real”, afirmó.

“La policía está contaminada. Es una institución machista y misógina. A las mujeres que llegan golpeadas o preocupadas, les dicen que vuelvan a casa, que se arreglen con su pareja, o las intimidan con frases como ‘si denuncias, te pueden denunciar a ti’”, denunció.

Montenegro subrayó que esta conducta no es aislada y mencionó otros casos recientes como ejemplo de la crisis institucional. “El caso de Arequipa, el caso de Cusco, las violaciones en manada, todos muestran la misma complacencia de los superiores, desde coroneles hasta generales. Esta cultura de encubrimiento es sistemática”, añadió.

LLAMADO URGENTE A LAS AUTORIDADES

La exministra hizo un llamado directo a la PNP, la Fiscalía, el Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para que cada caso sea investigado y resuelto de manera efectiva. “No podemos seguir esperando los mismos resultados ante una muerte más. Las mujeres están totalmente desprotegidas en este país, y no avanzamos en la lucha contra la violencia y las violaciones generalizadas”, enfatizó.

La exfuncionaria cerró su intervención señalando que mientras no se rompa la cadena de impunidad en casos como el de Sheyla Cóndor, será difícil avanzar hacia una sociedad más justa. “Necesitamos que cada caso sea seguido hasta el final, que haya sanciones ejemplares y que las instituciones demuestren un verdadero compromiso con la vida y la seguridad de las mujeres. Si no hacemos esto, el desprecio por la vida continuará siendo la norma en nuestro país”, concluyó.