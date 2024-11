Liberan a director de centro terapéutico donde ataban con cinta de embalaje a niños

Luego de que se conociera que varios niños con autismo eran amarrados con cinta de embalaje a las sillas y sufrían maltratos en un centro terapéutico de Comas, el director del establecimiento, Roger Baltazar Rodríguez, quien fue detenido el viernes, pero días después lo liberaron por falta de pruebas.

CONDUCTAS AGRESIVAS DE LOS MENORES

Una de las madres de los pequeños contó en Buenos Días Perú que su hijo está teniendo actitudes agresivas en su domicilio, por lo que cree que todo esto ha sido provocado por los encargados del plantel.

“Desde que empezó a venir acá (al centro), mi hijo no ha sido agresivo nunca, siempre ha sido amoroso, pero empezó a tener conductas agresivas que nunca había presentado antes (…) No sé que más le han hecho a mi hijo, esto no puede quedar impune. Quiero justicia”, sostuvo.

Finalmente, el abogado Roger Almerí, quien está llevando el caso precisó que las personas denunciadas venían maltratando a los niños desde hace muchos atrás y calificó de lamentable que el Ministerio de Educación (Minedu) no se pronuncie al respecto del caso.