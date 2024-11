Mercados de Puente Piedra no acatarán paro durante APEC: “Le estamos dando una tregua al Gobierno”

En el distrito de Puente Piedra, representantes de los principales mercados del distrito, incluyendo Huamantanga y Tres Regiones, han decidido no sumarse al paro convocado para los días del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Los comerciantes argumentan que sus ingresos dependen del trabajo diario y que una paralización de tres días representaría pérdidas económicas de entre 15 y 20 millones de soles, afectando a miles de familias y comerciantes en Lima Norte.

“El hecho de que hoy no nos sumemos a este paro convocado, no quiere decir que nosotros no sigamos exigiendo nuestros derechos, y sobre todo sigamos vigilantes del tema de la inseguridad ciudadana que nos aqueja a todos los comerciantes en general en el país”, dijo Katherine Gómez.

IMPORTANCIA DE LA APEC 2024

La administradora del Mercado Huamantanga destacó la importancia que tiene este evento internacional para el país.

“Le estamos dando una tregua al Gobierno, más allá de todo ello, nosotros como comerciantes, emprendedores y empresarios tampoco podemos dar una mala cara a esta Cumbre que se va a dar en estas fechas importantes. Los que no fuimos invitados a la fiesta no vamos a hacer como quién dice: 'el desorden'. En el tema económico para el país también es muy importante esta cumbre”, agregó.

Por otro lado, el representante del Mercado Tres Regiones reconoce que, pese al estado de emergencia declarado por el Gobierno, siguen los casos de extorsión en el sector de comerciantes.