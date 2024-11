Julio Campos ratifica paro nacional durante APEC: “nosotros no somos traidores”

Julio Campos, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas, ratifica que van a acatar un paro el 13, 14 y 15 de noviembre durante el foro APEC 2024.

“Lo único que nosotros pedimos, y nuestra plataforma de lucha para poder tener un diálogo, es la derogatoria de todas estas leyes pro-crímenes que son un paquete que realmente nos han hecho daño y le sigue haciendo daño a nuestro Perú, nos siguen asesinando cada cuatro horas”, dijo a Buenos Días Perú.

Al ser consultado sobre si van a llegar a la sede donde se va a desarrollar las actividades de la APEC, sostuvo que aún se encuentran evaluando la ruta del desplazamiento y la ubicación de las concentraciones, pero que pronto lo darán a conocer en una conferencia de prensa.

PARO EN EL INTERIOR DEL PAÍS

El vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas señala que gremios de “Arequipa, Puno, Juliaca, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, Tacna, Moquegua, Ica, Huánuco, Cerro de Pasco, Tarma, Piura, Chimbote, Trujillo” y otros se sumarán a la paralización de 72 horas.

Adicionalmente, aseguró que el paro se realizará de manera pacífica “por el derecho a la vida” y rechaza aquellos calificativos de algunos miembros del Ejecutivo que los tildan de “traidores” por realizar esta movilización durante uno de los eventos internacionales más importantes en los que va a participar el país.

“Nosotros no somos traidores estamos defendiendo el derecho a la vida, nos siguen asesinando. Rechazamos totalmente este término porque el que traiciona la patria es el que vende a la patria, el que no escucha, ellos son los traidores. Específicamente el Congreso, ellos han elaborado leyes por-crímenes en contra de nuestra población, que hoy día se está desangrando. Por culpa de ellos vamos a seguir marchando, vamos a salir en las calles, vamos a seguir parando. Nosotros no tenemos nada en contra de la APEC, al contrario, felicitamos que sigan haciendo su jornada”, agregó Campos, destacando los crímenes que se reportan durante el traslado de mercadería de diferentes puntos del país a los puertos.