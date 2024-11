Roban casa en La Molina y propietaria sospecha de su extrabajadora: se llevan joyas y objetos de valor

Un grupo de robacasas irrumpió en una vivienda de la urbanización El Sol de La Molina, logrando sustraer objetos de valor, que suman aproximadamente 50 mil soles.

Las cámaras de seguridad captaron cómo los delincuentes ingresaron al inmueble con mochilas y se dirigieron a la habitación principal de la vivienda.

De acuerdo a la información preliminar, los criminales parecían conocer el lugar y la rutina de sus dueños, ya que ingresaron cuando la casa estaba vacía y fueron directamente hacia una caja fuerte y un joyero que se encontraba en la habitación.

La propietaria señala que la “puerta no tiene ningún forcejeo”, precisando que también se llevaron zapatillas de marca y el Play Station de su hijo.

SOSPECHAN DE EXTRABAJADORA

La dueña de la casa sospecha que una extrabajadora de limpieza podría ser la autora intelectual del robo, dado su conocimiento de la propiedad y los bienes.

“Yo tengo 3 años viviendo acá y en ese tiempo no he tenido personal de limpieza, nunca me han robado. Hace dos meses recién he contratado una persona que viene una sola vez por semana y esa persona sí subía y limpiaba aquí, aseaba todo y me salen robando. Ella es Marilú Mora Gutiérrez, debe tener aproximadamente 30 años, es peruana y vive en Manchay”, señaló la mujer, que prefirió mantener su identidad en reserva.