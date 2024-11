Cisterna destruye auto y casas en Bellavista: afectados denuncian que nadie se hace responsable

El vehículo de un joven estudiante, que utilizaba su familia para su negocio de venta de flores, quedó destrozado luego del brutal impacto de un camión cisterna, que perdió el control el pasado fin de semana en Bellavista.

Este accidente no solo afectó al auto de esta familia, sino que también causó considerables afectaciones a viviendas aledañas y una moto.

El agraviado dio a conocer que recientemente terminó de pagar dicho vehículo, el cual no contaba con seguro.

EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE

De acuerdo a los testigos, el conductor del camión cisterna se habría quedado dormido tras realizar un doble turno; no obstante, denuncian que la empresa no ha tenido con ellos para hacerse cargo de los daños ocasionados.

"No hemos tenido ninguna comunicación con ningún representante de la empresa, estamos esperando hasta el día de hoy que se acerquen para que hablen con estas dos familias que han sido afectadas. No hay nadie, parece que no les importamos, que nuestras vidas no valen nada, si hubiésemos muerto, recién hubiera venido toda la gente”, señaló el joven.