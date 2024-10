Eximitadora de Adele denuncia que camión chocó contra su carro y al perseguirlo para reclamar por daños casi la arrolla

Un incidente de tránsito en Miraflores terminó con un enfrentamiento entre una conductora y el chofer de un camión que, tras chocar y romper el espejo retrovisor del auto de la mujer, intentó huir sin asumir responsabilidad. La denunciante, Joaquina Carruitero, quien además es conocida por su participación en concursos de canto, relató el momento de tensión que vivió al intentar detener al sujeto y exigirle que se hiciera cargo de los daños.

BUSCA IDENTIFICAR A SUJETO

Según Joaquina, el hecho ocurrió cuando la unidad pesada golpeó su espejo mientras ambos vehículos transitaban por la bajada de San Martín. La cantante persiguió al camión y, al alcanzarlo, intentó bloquear su paso para que el conductor asumiera la responsabilidad. “Se dio cuenta que me había golpeado y trató de irse, ni siquiera se disculpó. Al confrontarlo, me ofreció 50 soles, y cuando le pedí el costo real del daño, se burló y trató de huir nuevamente”, expresó indignada a Buenos Días Perú.

El video registrado por Carruitero muestra al camionero avanzando con su vehículo, mientras ella se ve obligada a retroceder rápidamente para evitar ser atropellada. "Empezó a retroceder y luego avanzó directamente hacia mí. No podía creerlo. Nadie a mi alrededor intervino ni llamó a la policía, y yo intentaba desesperadamente detenerlo”, añadió.

El suceso, que fue reportado a la comisaría de Miraflores, quedó registrado en dos denuncias: una por daños a la propiedad y otra por tentativa de homicidio. La afectada explicó que, aunque intentó contactar a la policía y al serenazgo, no recibió ayuda en el momento. “Intenté llamar varias veces, pero nadie respondió. Incluso un sereno que pasó solo me dio un número, pero no llamó a la policía”, indicó.

Las autoridades están ahora en la búsqueda del conductor, identificado solo por la placa del vehículo (B9A-736), para que responda por los hechos. "Lo único que quiero es que se haga justicia y que el responsable asuma las consecuencias", concluyó Joaquina.