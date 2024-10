Dueño de Mi Barrunto pierde los papeles y falta el respeto a periodista

Luis Enrique Sánchez Arana, conocido propietario de la cevichería ‘Mi Barrunto’, perdió la compostura durante una entrevista con Buenos Días Perú, en la cual fue consultado sobre la compra de un vehículo de lujo vinculado al expresentador Andrés Hurtado. Durante su intervención, el empresario trató de desviar las preguntas de las conductoras Pamela Acosta y Claudia Chiroque sobre sus vínculos tras apuntar a presuntas discriminaciones y cuestionamientos por su origen y color de piel.

“Por ser de barrio, por ser trigueño, por ser serrano, me dicen que tengo algo extraño. Pero si fuera blanquito (...) no pasa nada”, aseguró Sánchez aludiendo a un supuesto prejuicio social. No obstante, la periodista Claudia Chiroque le aclaró que el motivo de la entrevista era conocer los detalles de la compra, y no cuestionar su origen ni su vida privada.

Sánchez Arana continuó con su defensa y reveló que el vehículo, el cual habría adquirido a un valor sumamente bajo comparado al original, presentó fallas a las pocas semanas de la compra, lo que le llevó a pedir una devolución. “Compré el carro porque necesitaba un motor potente, no tiene nada de lujo por dentro; pedí la devolución porque costaba demasiado repararlo”, mencionó.

EMPRESARIO SE OFUSCÓ Y PERDIÓ LOS PAPELES

Las conductoras de BDP intentaron hacerle repreguntas sobre sus declaraciones, pero en todo momento el hombre interrumpía a las mujeres de prensa, y seguía aludiendo a que era discriminado por su color de piel. Inclusive, mencionó a la periodista Mávila Huertas e hizo comentarios inapropiados sobre supuestos de la vida privada de la comunicadora.

“Lo que usted haga con su vida a puerta cerrada no es lo que nos interesa, solo queremos saber sobre su situación judicial y tributaria", le respondió Chiroque al cevichero.

Las conductoras tuvieron que concluir la entrevista agradeciendo a Sánchez por sus respuestas, debido a que el hombre perdió los papeles ante los constantes cuestionamientos de las figuras de Panamericana Televisión.