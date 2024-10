Dueño de ‘Mi Barrunto’ aclara compra de Porsche: no tengo “vinculación” con empresa de Andrés Hurtado

Dos autos de alta gama pertenecientes a Andrés Hurtado, quien se encuentra recluido en el penal de Lurigancho en el marco de la investigación en su contra por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y otros, fueron abandonados en una playa de estacionamiento en Miraflores. El dueño de la cevichería ‘Mi Barrunto’, Luis Enrique Sánchez Aranda, se pronunció en Buenos Días Perú, luego de que Panorama diera a conocer que uno de los vehículos fue vendido a su persona en 2023 y devuelto a la empresa AH Entertainment Company SAC, pocos meses después.

El empresario afirmó que la relación comercial que mantuvo con ‘Chibolín’ fue por la compra del Porsche por 30 mil dólares al contado y asegura que lo devolvió por presuntas fallas técnicas tras una revisión.

El hombre de negocios señala que la devolución del dinero por AH Entertainment Company SAC, empresa de Andrés Hurtado, se ejecutó en tres meses y medio.

“La devolución demoró, pero a mí me ponen en la boca que el señor me estafó, pero él nunca me estafó. Yo con la que hice el negocio fue con Kelly Katherine Medina Meza, yo nunca firmé nada con Andrés", sostuvo.

¿POR QUÉ DECIDE COMPRARLE EL CARRO A ANDRÉS HURTADO?

Al ser consultado sobre por qué decidió comprarle el auto a Andrés Hurtado, señaló que no tiene ningún tipo de relación con los propietarios antiguos del auto.

“Yo no tengo vinculación ni con los antiguos dueños de este carro ni con el negocio del señor Andrés, yo no soy negociante, yo soy una persona que compra pescado en la madrugada y vende ceviche en la mañana. Ese es mi negocio”, respondió.

Con respecto a los cuestionamientos en su contra por comprar vehículos de alta gama, pese a la deuda que tiene con la Sunat.

"Esta deuda es originada por un juicio que yo tengo en el 2014 por una diferencia de 15 millones de soles, para Sunat todo lo que entra a tu cuenta es ganancia y no es así. Demostrando con documentos en su fuero de Sunat me ganan dos veces, vamos a al Tribunal, le gano. De 15 millones bajamos a 6,2 millones y sigo en juicio. De los 6,2 millones me tienen embargada una de mis casas más grandes y sigo en juicio. De esos 6,2 millones, que es 2000 soles de interés diario, le vengo pagando una cierta cantidad y queda un saldo de 4 millones y pico y sigo en juicio. Esos 4 millones y pico ha salido un fraccionamiento sí que ustedes tienen conocimiento”, explicó.

El empresario señala que tiene una carpeta fiscal abierta por el “reportaje de un canal conocido” y que aún “no paga la deuda” porque recién el 30 de mayo, le ganó la Sunat.

“¿Por qué no paga la deuda?, la deuda recién ha salido ahorita, el 30 de mayo, me gana Sunat. Como buen peruano yo si pago mis deudas, la señora me manda pagar los 4 millones, ¿por qué no le dice nada Telefónica?, por mi color oscurito porque soy serrano, ‘tú si pagas’ y el español no, entonces si yo debo a Sunat, quiere decir que sí tengo dinero lícito, ahora el Ministerio (Público) me abierto una una carpeta fiscal por lo mismo, por un reportaje de un canal conocido”, agregó.

Al final de la entrevista, Sánchez perdió los papeles al tratar el tema de los cuestionamientos en su contra por comprar vehículos de alta gama, mientras tiene una deuda con Sunat.

“No puedo tener fraccionamiento si estoy en juicio, pero yo te estoy develando el problema. No soporto y permito que la gente hable mal de un trabajador por mi condición humilde La Victoria y por mi color de piel”, quien hizo mención de suposiciones sobre la periodista Mavila Huertas.

“Aquí nos importa su situación judicial y tributaria, lo que usted haga con su vida a puerta cerrada y lo que haga Mavila con su vida a puerta cerrada no nos interesa ni a usted ni a nosotras. Así que yo le pido el mismo respeto con el que usted ha sido invitado a este programa”, le increpó Claudia Chiroque.