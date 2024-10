Equipos defectuosos entregados por Boluarte a bomberos fueron comprados en la gestión de Vizcarra

El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú emitió un memorando ordenando la inmovilización de los EPP, entregados por la presidenta Dina Boluarte en el pasado mes de septiembre, tras percatarse de graves fallas en los equipos.

En diálogo con Buenos Días Perú, el periodista Paolo Benza detalló que durante un “ejercicio controlado”, realizado por los instructores, las casacas entregadas empezaron a “botar humo” cuando se acercaron al fuego.

EQUIPOS COMPRADOS EN LA GESTIÓN DE VIZCARRA

De acuerdo al periodista, estos equipos fueron comprados en 2019, durante la gestión de Martín Vizcarra, y almacenados “tras no cumplir con ciertos requisitos”, por lo que fueron almacenados.

“Fueron comprados en 2019 por el Estado, pero en ese año no se dio conformidad a la entrega al proveedor porque no cumplían con ciertos requisitos. Esos equipos estuvieron guardados en un almacén, hasta ahora, que fueron entregados por Dina Boluarte. La excusa con la que se entregaron fue que no se le había dado conformidad por temas meramente administrativos, supuestamente, no se le había dado conformidad porque no tenían el logo de los bomberos bien puesto, porque se habían demorado unos días en entregar, pero aseguraron que los equipos estaban en perfectas condiciones”, indicó.

Los bomberos temen que otros equipos, como máscaras de respiración y balones de oxígeno, que también fueron entregados en octubre, presenten fallas similares en situaciones reales de emergencia.

Ante esta situación, los bomberos de Lima Sur han inmovilizado estas EPP, aunque algunos equipos siguen en otras regiones.