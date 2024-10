Padre de policía en UCI pide que no dejen libre a chofer que lo atropelló: “No bastan las disculpas”

Edwin Ramírez, padre del suboficial de tercera Hans Ramírez Agurto, ha pedido justicia y exige prisión preventiva para Francisco Barra Adriano, quien atropelló a su hijo mientras conducía en estado de ebriedad. “Lo que queremos, mi familia y yo, es que le den prisión preventiva; que él siga ahí recluido y pague por el daño que le ha hecho a mi hijo”, afirmó a Buenos Días Perú.

Hans Ramírez, quien se encontraba regulando el tráfico en Independencia cuando fue embestido por el vehículo, se encuentra actualmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica San Gabriel. Su madre, María Agurto, mantiene la esperanza en su recuperación. “Él me dijo que tenía que ser fuerte porque él era fuerte, y esas fuerzas vienen de Dios”, relató.

El conductor implicado, Barra Adriano, fue detenido en flagrancia y, en declaraciones a la policía, pidió disculpas por sus actos. “Tengo mucha vergüenza, lo siento bastante; no ha sido mi intención”, expresó. Sin embargo, para Edwin Ramírez, estas palabras no son suficientes. “No bastan las disculpas. Mi hijo está en estado de reserva, con fracturas graves en la pierna y mano; esto no puede quedar en disculpas”, enfatizó.

La familia ha informado que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acudió a la clínica para asegurar que los gastos médicos serán cubiertos por la Policía Nacional.

¿QUÉ PENA PODRÍA ENFRENTAR EL CONDUCTOR?

En tanto, el abogado penalista Carlos Caro analizó el caso, y señaló que la gravedad de la situación requiere medidas judiciales severas. “No estamos aquí ante una conducta negligente; estamos ante verdaderos actos dolosos que merecen la máxima actuación por parte de la fiscalía y del Poder Judicial”, afirmó Caro. El letrado considera que el delito debería ser imputado como tentativa de homicidio debido a la intencionalidad evidente del acto. “No es solo un acto de lesiones; es un acto que pone en peligro la vida de la persona”, sostuvo.

“La gravedad del hecho corresponde a la necesidad de una respuesta judicial que no podría ser otra que la de un pedido de detención preventiva. Aquí estamos hablando de un peligro público que debe ser detenido”, concluyó.