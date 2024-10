Triple homicidio en Ate: hija y hermana de víctimas denuncia robo de celulares y dinero tras el crimen

Este último jueves 24 de octubre, un triple homicidio conmocionó a todo el distrito de Ate. Una madre y sus dos hijos fueron asesinados dentro de su hogar, ubicado en la zona de Huaycán. Mariela Lliullacc, hija de la víctima Sulma Rodríguez Rivera, relató los detalles de la tragedia y denunció falta de respuestas claras por parte de las autoridades a Buenos Días Perú.

La madrugada del jueves, delincuentes armados tocaron la puerta del inmueble. "Mi mamá salió a atender y le dispararon en el rostro. Ni siquiera dijeron nada", explicó Mariela. Después de atacar a la progenitora, los agresores ingresaron a la casa y dispararon a sus hermanos, Ángela y Ítalo Lliullacc, de 24 y 18 años respectivamente.

"No encontramos el celular de mi mamá ni el de mi hermana, y hasta el dinero que mi papá le daba a mi mamá desapareció. Todo está revoloteado", señaló Mariela, quien añadió que había pedido a la policía que permitiera a un familiar supervisar el proceso para garantizar la transparencia en la escena. "Les dije que alguien de la familia debería estar viendo lo que sacan y qué no encuentran, pero no nos dejaron entrar", agregó.

La investigación inicial indica que el móvil podría estar relacionado con un altercado que uno de los hijos tuvo con un vecino, aunque la familia asegura no tener información clara. "Me enteré por las noticias, yo no sabía nada de esto", explicó Mariela, quien vive en otro lugar y solo visita ocasionalmente.

LOS NIÑOS FUERON TESTIGOS DE SANGRIENTO HECHO

El trágico evento dejó a dos menores que presenciaron el ataque y pidieron ayuda gritando. “Los vecinos dicen que los niños salieron gritando ‘¡Ayuda, ayuda a mi mamá!’”, relató Mariela, quien ahora enfrenta la tarea de cuidar a sus sobrinas mientras lidia con el dolor de haber perdido a tres familiares en tan violentas circunstancias.

Las autoridades informaron que han intervenido a dos sospechosos y la familia espera justicia, especialmente por la traumática experiencia de los menores que sobrevivieron.