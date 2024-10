¿Abuso policial? Devota del Señor de los Milagros denuncia agresión tras reunirse con su hermandad

La propietaria de un negocio de carpintería de Villa El Salvador, quien es devota del Señor de los Milagros, denunció haber sido víctima de agresión luego de reunirse con su hermandad su local.

¿CÓMO SUCEDIERON LOS HECHOS?

De acuerdo a lo comentado por la presunta víctima a Buenos Días Perú, la vecina que tiene un puesto al lado de su establecimiento, con quien tiene problemas de litigio, comenzó a reclamarle por haberse excedido del límite de su predio, por lo que tuvo que llamar a los agentes de la PNP.

“Ellos votan todo (lo que estaba en la mesa). Yo tomó mi biblia, me muevo un poco y le digo “diablo” (a la vecina) (…) Cuando de repente me siguen (…) En vez de poner orden la policía, en todos los extremos se parcializan, no sabían que hacer”, manifestó.

Finalmente, con el paso de los minutos, un efectivo policial acudió a su local ubicado en el Parque Industrial de Villa El Salvador, donde se encontraba su hija, a quien le doblaron la mano y la tumbaron al piso.