Mercados San Carlos y Villa Sur permanecen cerrados por paro del 23 octubre

El paro nacional convocado por transportistas el 23 de octubre está siendo respaldado por comerciantes en diferentes distritos de Lima Sur.

SE UNEN A MOVILIZACIÓN

En San Juan de Lurigancho, el mercado San Carlos, uno de los más grandes y concurridos del sector, cerró sus puertas en apoyo a esta medida. Los puestos permanecen inoperativos desde temprano en la mañana, y se espera que el mercado no reabra durante todo el día.

Una vendedora del lugar confirmó que los vendedores no solo han decidido cerrar sus negocios, sino que también planean participar en las movilizaciones que se realizarán a lo largo del día. "Me dijeron que van a marchar también, aunque no sé exactamente hacia dónde", señaló una trabajadora de la zona.

En Villa El Salvador, la situación es similar. El mercado Villa Sur, uno de los más importantes del distrito, también ha cerrado sus puertas, y las autoridades locales han desplegado un contingente de militares y policías para mantener el orden en el área. Aunque se espera que el centro de abastos reanude sus actividades mañana, los comerciantes han dejado en claro su apoyo a las protestas contra la inseguridad y el incremento de la delincuencia que afecta a los transportistas y ciudadanos en general.