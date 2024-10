Sujeto dispara a escolar en el Callao: el joven había conversado con la novia del agresor

Un joven de 16 años se encuentra gravemente herido tras haber sido atacado de al menos 10 balazos por un sujeto mayor de edad en el Callao, en un aparente conflicto relacionado con una conversación con la novia del agresor.

La madre del joven, visiblemente consternada, relató que su hijo recibió varios disparos y actualmente está postrado en cama, con 3 balas alojadas en su pierna izquierda, lo que lo ha dejado inmóvil y en riesgo de tener otras afectaciones.

Ella pidió justicia y expresó temor por su seguridad y la de su familia, dado que el agresor sigue detenido, pero temen que pueda ser liberado.

La madre también mencionó que su hijo ya identificó al atacante como Jeanpiero Manuel Sanchez Tirado, conocido como ‘Pioro’

A pesar de que el agresor está bajo custodia, se encuentra detenido por cargos de drogas en la Depincri de Ventanilla y no por el ataque, según el padre.

“Ayer me acerqué a Depincri y me comentaron que está detenido por droga, no por el caso de mi hijo, y me dicen que necesitan allá más pruebas, no sé qué pruebas se necesita, pero que creo es suficiente el video”, sostiene el padre del escolar: “me comentan que en 24 horas puede salir”.

¿QUÉ PASÓ?

De acuerdo a la información preliminar, el ataque habría sido iniciado por un intercambio verbal relacionado con la conversación de la novia del agresor.

“Lo han querido matar”, exclamó la madre.

La familia teme represalias si el agresor es liberado, y hacen un llamado urgente a las autoridades para que se haga justicia y se tomen medidas adecuadas para proteger al joven y su familia.