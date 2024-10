David Waisman sobre Alejandro Toledo: “hacía negocios turbios y en perjuicio del país”

David Waisman, exvicepresidente del Perú durante el gobierno de Alejandro Toledo, se pronunció en una entrevista para Buenos Días Perú sobre la sentencia a veinte años y seis meses de prisión del expresidente por los millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Waisman expresa sentimientos encontrados sobre esta condena: por un lado, califica de “triste” esta situación por la relación de años que tuvo con el expresidente en su momento, pero, también manifiesta la “indignación” que siente por el “engaño” del que él y los peruanos fueron víctimas.

“Yo lo divido en dos partes: la primera es una situación personal bastante triste y muy lamentable por la relación durante tantos años que tuvimos juntos, hicimos muchas cosas muy buenas para el país. Y, por otro lado, la indignación del engaño del que yo fui víctima y también 33 millones de peruanos, de una persona que se vendió de una forma, cuyo origen humilde yo lo conocí, y me conmovió, pero el resultado es de otra persona que se metió a la corrupción, desgraciadamente”, dijo el exfuncionario.

“NEGOCIOS TURBIOS” CON RESPECTO A UN HELICÓPTERO

El también excongresista relata que comenzó a sentirse decepcionado de Toledo casi al final de su primer año en el poder, cuando empezó a notar comportamientos sospechosos, como el interés del expresidente por adquirir un helicóptero de lujo con condiciones inusuales como el tener “armas de última tecnología para poder defenderse”.

El exfuncionario señala que ese helicóptero solo lo podría conseguir en Rusia, pero que después de tener tomar contacto con el embajador de dicho país, Toledo le habría pedido que ya no se encargue de la compra, dado a que se iba a hacer cargo él junto a un asesor que tenía un general de la Fuerza Aérea, lo que se le hizo “de lo más extraño” al exministro.

“(Yo) cito al embajador (ruso) a mi despacho, lo encierro, lo amenazo y le digo que él no iba a salir de ahí con vida, si es que él no me contaba la verdad de lo que estaba sucediendo ¿Por qué detrás mío él hacía tratos con el presidente? además de haberlo hecho conmigo, y me dice la verdad: ‘señor ministro, lo que pasa es que me han obligado a que el valor lo duplique ", explicó.

“(Hacia) negocios turbios y en perjuicio del país porque imagínese duplicar falsamente el valor de una propiedad, de un vehículo, es un delito”, indicó, destacando que él hizo pública esta situación y que finalmente, no se compró el helicóptero.

ELIANE KARP

En cuanto al futuro judicial de la exprimera dama, Eliane Karp, Waisman sostiene que debería cumplir una pena de cárcel, aunque reconoce las dificultades para extraditar desde Israel, país con el que Perú no tiene un tratado de extradición.

“Yo creo que este fue un trabajo sucio de un equipo con el Señor Alejandro Toledo en el cual participó activamente el señor Pedro Pablo Kuczynski”, haciendo referencia a una oportunidad en la que este último lo invita con “urgencia”, cuando Toledo no estaba en el país, para que “firme el convenio de la Interoceánica”; sin embargo, reconoce que cumplió, pero que fue “haciendo objeciones” por el costo de kilómetros, las rutas y otros.

El exministro relata que Kuczynski suspendió la sesión del Consejo de Ministros y que alegó que iba a esperar la llegada de Toledo para firmar ese “negociado con Odebrecht”.