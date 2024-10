Colegios privados en la mira de la extorsión: cerca de 250 instituciones afectadas, según Giannina Miranda

La extorsión no solo está afectando al transporte y comercios, sino también a instituciones educativas. Giannina Miranda, presidenta de la Asociación de Promotores de Educación Inicial del Perú, reveló a Buenos Días Perú que alrededor de 250 colegios privados están siendo extorsionados en el país, una cifra que supera la estadística oficial de 172 denuncias.

"Muchos colegios no quieren hablar o denunciar por temor, están atemorizados. No hay una estrategia del gobierno que pueda frenar esta inseguridad", denunció Miranda, quien lamentó que la situación haya llegado al punto de que los delincuentes ingresen a las instituciones educativas sin respeto alguno. “Es inaudito que hayan asesinado a un profesor dentro de una escuela. Esto no se ha visto nunca, y lo que nos indigna aún más es que el ministro Santibáñez trate de minimizar el hecho diciendo que tenía problemas personales”, agregó.

DISTRITOS AFECTADOS

La situación no se limita a los distritos periféricos. Según Miranda, la extorsión está afectando a zonas céntricas de Lima como San Borja, Surco y Chorrillos, además de distritos tradicionalmente más vulnerables como San Juan de Lurigancho, Comas y Puente Piedra.

Miranda criticó duramente la falta de un plan integral de seguridad por parte del Ejecutivo y lamentó que no se estén tomando medidas preventivas. “La salud emocional de los estudiantes y docentes está en riesgo, pero no hay ningún plan del Ministerio de Educación para atender este problema. Los colegios públicos tienen un psicólogo para atender a varios centros educativos, lo cual es insuficiente”, explicó.

Miranda también expresó su descontento con las exigencias que el Ministerio de Educación está imponiendo a los colegios privados. “Nos están pidiendo transparentar nuestro informe financiero y publicar nuestros números en un Drive. Esto solo expone aún más a los colegios a la criminalidad. Nos regulan la Sunat y pagamos impuestos, entonces, ¿por qué nos exigen esto? Si nos negamos, nos multan con sanciones que van desde las 10 hasta las 100 UIT", denunció, mencionando que un colegio en Chorrillos fue multado con 51 000 soles por no cumplir con esta exigencia.