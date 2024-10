Chofer que trasladaba aves resulta herido tras accidente en la Panamericana Sur

Un hombre, que transportaba aves vivas en un camión, resultó herido tras protagonizar un accidente en la Panamericana Sur.

De acuerdo a la información preliminar, dicho vehículo impactó contra un bus particular, que estaba detenido por una aparente falla técnica, cerca del puente peatonal 'El Derby'.

¿QUÉ PASÓ?

El conductor del bus señala que estaba estacionado esperando a una grúa, cuando el otro chofer impactó contra su vehículo por un aparente “exceso de velocidad”.

No obstante, los familiares del hombre herido rechazaron dicha versión, alegando que el conductor no logró visualizar el bus porque no había una señalización que advirtiera que estaba estacionado.