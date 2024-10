Empresa de transporte en VMT deja de operar por extorsiones: decenas de pasajeros afectados

Una empresa de transporte en Villa María del Triunfo dejó de operar debido a las constantes amenazas de una banda de extorsionadores, lo que ha afectado a cientos de vecinos que dependían de este servicio para trasladarse a sus trabajos y centros de estudio. Este hecho ocurrió en el asentamiento humano Edén del Manantial, donde cámaras de seguridad captaron el momento en que dos sujetos, a bordo de una motocicleta, dejaron una nota amenazante a los administradores de la empresa.

“Si no, plomo. Comunícate con la gente porque si no, no te vamos a dejar trabajar. Atentamente, el monstruo”, se lee en el mensaje intimidatorio.

DECENAS DE AFECTADOS

Ante este escenario, la empresa decidió suspender sus operaciones. En esa línea, los residentes se han visto gravemente afectados, ya que esta era la única línea formal de transporte que los conectaba con otras zonas. Algunos vecinos deben caminar hasta 4 kilómetros para llegar a áreas más accesibles.

Los habitantes han exigido mayor seguridad y piden la intervención de la presidenta de la República, el Congreso y el alcalde para enfrentar la creciente inseguridad que azota sus comunidades. Aunque se intentó conversar con los administradores de la empresa de transporte, el temor a represalias les impidió dar declaraciones.