Pagaron por el parqueo, pero igual les robaron: desmantelan carro dentro de parque Sinchi Roca

Una familia denunció el robo de su vehículo dentro del parque zonal Sinchi Roca, en Comas, mientras participaban en un evento escolar. El auto, que fue estacionado en el parqueo oficial del recinto, sufrió daños importantes, ya que delincuentes rompieron la luna posterior para robar la computadora del vehículo. El hurto, que tomó varios minutos según las circunstancias, ocurrió a plena luz del día, pero nadie presenció el hecho.

FALTA DE RESPUESTA POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN

La propietaria del auto, la señora Merly Pozo, narró que al salir del lugar se encontraron con la desagradable escena y acudieron inmediatamente a la administración del parque para exigir una respuesta. Sin embargo, según su relato, no obtuvieron ninguna ayuda. "Desde las 3 de la tarde que reportamos el robo hasta las 7 de la noche, no nos dieron ninguna respuesta. La administradora se encerró y me tiró la puerta en la cara, fue una falta de respeto", señaló a Buenos Días Perú.

El parqueo del parque zonal Sinchi Roca está administrado por la Municipalidad de Lima, y los usuarios pagan 15 soles por dejar sus vehículos. La familia, además de pagar por este servicio, ahora enfrenta un gasto de más de 4000 soles para reparar el auto, cuya computadora robada cuesta aproximadamente 2500 soles. La propietaria hizo un llamado a la comuna para que se haga responsable de la situación.

"El carro es la herramienta para sustentar a mi familia, y ahora nos han dejado sin esa fuente de ingreso", lamentó Pozo.