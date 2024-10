Peaje ilegal en SJL: denuncian que dirigente vecinal colocó tranquera y cobra S/4 para pasar

Un grupo de vecinos en la ampliación José Carlos Mariátegui, en San Juan de Lurigancho, denuncia la colocación de una tranquera en la entrada de su asociación, por la cual se cobra un peaje diario de 4 soles por vehículo y 1 sol a las motocicletas que deseen transitar. Según lo informado por los residentes, la estructura fue instalada por decisión de la directiva vecinal para financiar el mantenimiento de la vía y pagar a un vigilante de la zona. Sin embargo, el cobro ha generado conflictos.

OPINIONES DIVIDIDAS

Marcelino, uno de los vecinos afectados, declaró que su familia ha sufrido agresiones debido a la falta de pago. "No dejan pasar, bajan a las personas de las motos. Mi esposa e hijas han sido afectadas", denunció a Buenos Días Perú.

Por otro lado, algunos vecinos defienden la medida, pues argumentan que el dinero es necesario para el mantenimiento de la tranquera y la seguridad. "Nos costó mucho esfuerzo hacer la pista, y no permitiremos que otros pasen sin contribuir. Pagamos al vigilante con ese dinero, y todo está registrado", afirmó uno de los residentes a favor de mantener el cobro.

Sin embargo, otros, como una vecina, que tiene un niño en silla de ruedas, expresó su descontento. "No puedo subir con mi hijo en su silla de ruedas porque no nos dejan pasar si no pagamos. Ya no podemos seguir sosteniendo este pago", comentó.

A pesar de las múltiples quejas, la Municipalidad de San Juan de Lurigancho no ha intervenido para mediar en el conflicto, a pesar de las solicitudes formales presentadas por algunos vecinos. La tranquera se cierra a las 9 de la mañana y solo se libera durante unas pocas horas, lo que genera más molestias entre los residentes que dependen del acceso para sus actividades diarias.