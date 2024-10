Ministro Santiváñez se ausenta en evento de alcalde Allison por "reunión de emergencia" con Dina Boluarte

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no asistió a la inauguración del nuevo Centro de Capacitación de Serenos en Magdalena, un evento que estaba previsto para realizarse en conjunto con el alcalde Francis Allison.

¿EVADE A LA PRENSA?

Según explicó el burgomaestre a Buenos Días Perú, Santiváñez lo llamó personalmente para informarle que no podría asistir debido a una reunión de emergencia convocada por la presidenta Dina Boluarte, a pesar de que ya se encontraba su equipo de seguridad y prensa en el lugar.

Allison no ocultó su decepción y aprovechó la ocasión para hacer fuertes críticas sobre la gestión de la seguridad en el país.

"En lugar de comprar aviones de guerra, deberíamos endeudarnos para fortalecer a la Policía Nacional y garantizar la seguridad ciudadana", expresó. Además, cuestionó las declaraciones del premier Gustavo Adrianzén, quien aseguró no ver un desborde de la inseguridad. "No hay peor ciego que el que no quiere ver", afirmó Allison.

La ausencia del titular del Mininter se da tras el anuncio de la captura de Iván Quispe Palomino, presentado por Santiváñez como uno de los grandes cabecillas de Sendero Luminoso. Dicha intervención desató polémica luego de que expertos en temas de terrorismo como Pedro Yaranga y Jaime Antezana desmintieran esta información, afirmando que Quispe Palomino no está vinculado a la facción terrorista del Vraem desde hace más de 15 años.