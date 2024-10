Triple choque en San Borja: denuncian detención irregular tras accidente en av. Angamos

Un accidente de tránsito en el cruce de las avenidas Angamos y Principal, en San Borja, ha generado una denuncia de irregularidades por parte de la comisaría del sector. El hecho, captado en video, involucra a tres vehículos, uno de los cuales, una camioneta roja, fue chocada mientras esperaba para doblar a la izquierda.

CONFUSO INCIDENTE

El abogado Martín Ojeda, representante de la mujer que iba en la unidad roja, denunció a Panamericana Noticias la detención de su clienta. "A la señora le han puesto grilletes y la tienen más de 24 horas detenida. Esto es desproporcionado, sobre todo cuando el video muestra claramente que ella no tuvo la culpa del accidente", señaló el letrado. También mencionó que su patrocinada pasó por el examen toxicológico, mientras que la conductora del otro vehículo involucrado, un auto plomo, no lo hizo.

El choque ocurrió cuando un vehículo que intentaba girar a la izquierda fue impactado por otro que, según testigos, superaba la velocidad permitida de 50 km/h. A pesar de que la mujer que fue impactada también resultó detenida, el otro carro y su propietaria no fueron retenidos.

Ojeda manifestó su intención de presentar una denuncia ante la Inspectoría de la Policía Nacional por lo que considera un trato injusto hacia su representada. "No hay razones para mantenerla detenida. No está herida, no ha fallecido nadie, y ella no fue evasiva", agregó el abogado.

Vale mencionar, que hasta el momento la comisaría de San Borja no ha ofrecido declaraciones sobre el caso.