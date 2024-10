Olla común de VMT afectada por los dos días de paro: incrementaron precios en mercado

La olla común "Fe y Esperanza" en Villa María del Triunfo ha sufrido las consecuencias del paro de transportistas y la inseguridad que afecta a Lima Callao. Este comedor, que alimenta a más de 30 familias y produce alrededor de 90 raciones diarias, tiene dificultades para abastecerse de alimentos tras enfrentar un incremento desmedido en los precios de los productos básicos.

ALIMENTOS Y PASAJES SUBIERON

Según declaró una de las organizadoras, los costos de alimentos como el pollo, la carne y las verduras se han disparado, lo que afecta gravemente el presupuesto de la olla común. "El pollo, que solía costar 7 soles, ahora está a 13 soles. Incluso productos como la papa, cebolla y tomate han subido de precio. Estamos gastando más de 600 o 700 soles solo en verduras", señaló una de las representantes del comedor.

El paro, que llevó al cierre de varios mercados, también obligó a esta organización a comprar alimentos con anticipación y almacenar los productos en espacios reducidos, lo que generó complicaciones para mantenerlos frescos. "No tenemos suficiente espacio para almacenar. Lo que compramos lo distribuimos picado en varios lugares para que no se malogre", explicaron.

Además, debido a la paralización, no solo los alimentos se han encarecido, sino también el transporte. Los mototaxistas, que anteriormente cobraban tarifas más accesibles, han incrementado sus precios hasta en un 50%, afectando a las madres y voluntarias que dependen de este medio de transporte para movilizarse. "Ya no podemos permitirnos el lujo de servir porciones grandes. Hasta la leña que usábamos antes nos la regalaban, ahora también tenemos que comprarla", comentaron.

“Detrás de mí hay muchos niños, personas mayores que no pueden trabajar. No tenemos un trabajo estable ni el apoyo del Gobierno. Lamentablemente, el Congreso y la presidenta no están haciendo lo necesario por ayudarnos”, manifestó una de las voceras.

A pesar de las dificultades, la olla común sigue preparando los alimentos con los pocos recursos disponibles, ofreciendo un menú diario que incluye sopa, segundo y refresco, gracias a donaciones de arroz que han recibido de la municipalidad. Sin embargo, las madres de familia hacen un llamado urgente a las autoridades para recibir mayor apoyo y poder seguir ayudando a los más vulnerables.