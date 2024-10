Mercado Huamantanga no descarta otro paro: "Están extorsionando a transportistas de carga mayor"

En el segundo día después del paro de transportistas y comerciantes en Puente Piedra, el mercado Huamantanga ha reabierto sus puertas, aunque con una menor afluencia de público en comparación con días normales. La administradora del centro de abastos, que reúne a más de 2500 comerciantes, explicó que si bien ayer se sumaron al paralización para protestar contra la inseguridad y las extorsiones, hoy decidieron volver a trabajar por la necesidad de generar ingresos. "Nosotros vivimos del día a día, no podemos permitirnos cerrar más tiempo", afirmó a Buenos Días Perú.

La vocera del establecimiento expresó su preocupación ante la creciente ola de extorsiones que afecta no solo a los comerciantes, sino también a los transportistas de carga pesada. "Nos coordinamos directamente con ellos, y también están siendo extorsionados. Esto ya no solo nos afecta a nosotros, sino a todo el sector logístico que abastece a los mercados", manifestó.

"Aunque muchos no lo dicen por miedo, la gran mayoría de aquí está siendo afectada (por las extorsiones). Algunos han dejado sus puestos, y otros están escondidos", comentó. La administradora también destacó que el mercado ha implementado medidas de seguridad internas, como cámaras y personal capacitado, pero admitió que estas acciones son insuficientes para enfrentar a las bandas criminales que operan en la zona.

SI NO VEN CAMBIOS, ACATARÁN OTRO PARO

Además, advirtió que un nuevo paro no está descartado si el Ejecutivo ni el Congreso no toman acciones concretas para frenar la criminalidad. "Esperamos que el Gobierno actúe de una vez. Eso es voluntad política. No se trata de hacer más leyes, ni más 'papelucheo' simplemente el tema de la derogatoria de la ley que se está pidiendo, y que se ejecuten las que ya existen. Los transportistas de carga mayor también están siendo extorsionados, y si no hay cambios, podríamos tener que paralizar nuevamente", finalizó.

Este último jueves 10 de octubre el mercado de Huamantanga, junto con otros centros de abastos en Lima Norte, cerró sus puertas en solidaridad con los transportistas, quienes protestan por la inseguridad y las amenazas constantes de las mafias que exigen pagos de "cupos" bajo amenazas de muerte.