Martín Ojeda: “No podemos estar parando todo el tiempo. Estamos retrocediendo a los peores momentos de la economía”

Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, se pronunció sobre el paro convocado por diversos sectores debido al aumento de extorsiones en el país. "El paro en el transporte interprovincial no existe. En cuanto a los temas de carga, los gremios camioneros tampoco están participando", aclaró el entrevistado, porque inicialmente se anunciaba una paralización nacional.

Ojeda explicó que las empresas formales de transporte están trabajando en varias zonas de Lima, a pesar de las amenazas. "En San Juan de Lurigancho, Ate, Vía Salaverry y Manchay, empresas como Arco, Los Ángeles del Perú y otras están operando con normalidad (...) Hay gremios que no tienen control sobre sus conductores o propietarios de vehículos, y eso genera caos", manifestó.

"Lo irónico es que un paro convocado por el transporte ilegal ha provocado que los piratas de los piratas salgan a trabajar", agregó. en referencia a los colectiveros informales que han continuado operando durante la movilización.

OPINA QUE PARO ESTÁ VINCULADO A AGENDA POLÍTICA

Al ser cuestionado sobre por qué no se han sumado al paro actual, Ojeda aclaró que, aunque su sector comparte las preocupaciones por la inseguridad ciudadana, no apoyan las movilizaciones que se vinculan con agendas políticas o intentos de legalizar el transporte informal. "Hay cerca de 10 proyectos en el Congreso que buscan legalizar a los informales. Nosotros no podemos respaldar eso", señaló.

Asimismo, informó que los gremios de transporte formal han dado un plazo al Gobierno para evaluar las medidas que se tomen en el contexto del estado de emergencia. "No podemos estar parando todo el tiempo. Cada semana estamos retrocediendo a los peores momentos de la economía", dijo.