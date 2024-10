Se salvó de morir: arma se le traba tres veces a sujeto cuando intentaba disparar en la cabeza a hombre

Un intento de asesinato fue registrado por cámaras de videovigilancia en la zona de Valdiviezo, en Ate, cuando un sujeto intentó disparar a un hombre a quemarropa, pero su arma se trabó en tres ocasiones durante la madrugada de este martes.

ASESINATO FRUSTRADO

En las imágenes captadas, se observó cómo el agresor, encapuchado, apunta directamente a la cabeza de la víctima tras una discusión, pero al fallar el arma, no logra efectuar el disparo.

A pesar de intentarlo hasta tres veces, la pistola no disparaba el proyectil, lo que permitió que la situación no terminara en un hecho de sangre. El delincuente, lejos de huir, permanece en el lugar durante unos momentos, luego de ser disuadido por otras personas en el lugar de no continuar con la pelea.

Luego, el victimario le entrega el arma a una mujer, quien estaba sentada en una banca del parque. Ella oculta la pistola bajo su brazo y ambos escapan a bordo de una motocicleta.

A pesar de la gravedad del hecho, no se ha presentado ninguna denuncia por parte de la víctima, lo que indicaría que este enfrentamiento podría haber sido entre miembros de bandas rivales. Las autoridades siguen investigando el incidente para identificar a los responsables y evitar que este tipo de actos delictivos se sigan normalizando.