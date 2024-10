Así se vivió la primera salida del Señor de los Milagros: revisa las fechas de los siguientes recorridos

El pasado sábado 6 de octubre, miles de devotos del Señor de los Milagros se congregaron en las calles de Lima para participar en el primer recorrido de su procesión.

La fe de los devotos se ve reflejada en testimonios conmovedores. Muchos llegan para agradecer por los milagros concedidos o para pedir ayuda en momentos difíciles.

Uno de los fieles compartió la profunda devoción que siente hacia el Señor de los Milagros, a quien acudió en busca de consuelo tras la muerte de su hijo a los 27 años.

“Yo le pido de todo corazón y él me escucha, siento que él me escucha”, “todos los años venimos a darle gracias por la salud de mi esposo”, “lo más impactante y lo más triste fue cuando murió mi hijo, con 27 años. Me sentí tan mal, pero tenía muy buenos amigos”, fueron algunos de los testimonios.

DETALLES DE LOS SIGUIENTES RECORRIDOS

Viernes 18 de octubre: el recorrido iniciará a las 6:00 a.m. En esta fecha, pasará por la Plaza Mayor de Lima, donde se ubica el Palacio de Gobierno. Adicionalmente, tendrá una recepción de jóvenes bailando en la Catedral de Lima e ingresará al Congreso. El recorrido concluirá en el santuario Iglesia del Carmen a las 4:00 p.m., donde la imagen pernoctará.

Sábado 19 de octubre: El tercer recorrido se llevará a cabo desde las 6:00 a.m. y se extenderá hasta horas de la madrugada. El ‘Cristo de los Milagros’ saldrá de la Iglesia del Carmen para luego movilizarse al Palacio de Justicia, Plaza San Martín y regresar a la Iglesia de las Nazarenas.

Lunes 28 de octubre: El recorrido iniciará desde las 6:00 a.m. y el anda visitará el hospital San Bartolomé, el Hospital Arzobispo Loayza y recorrerá las avenidas Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega; finalmente, concluirá a las 4:00 p.m.

Viernes 1 de noviembre: la quinta y última procesión se llevará a cabo desde las 12 del mediodía. El Señor de los Milagros iniciará su recorrido desde la Iglesia de las Nazarenas y pasará por la avenida Tacna, jirón Callao, jirón Chancay y la avenida Emancipación. La procesión finalizará a las 5:00 p.m., aproximadamente, en el Monasterio de las Nazarenas, donde la imagen será guardada hasta el próximo año.