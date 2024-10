Vándalos atacaron vehículos de transporte público en la av. Argentina pese a que no hubo paro

El último jueves, aunque el paro de transportistas no se llevó a cabo, varios vehículos de transporte público fueron atacados por vándalos en la avenida Argentina, en el Callao. Estos individuos se dedicaron a pinchar llantas y forzar a los pasajeros a descender de los buses en medio de la vía.

Aunque días antes algunos gremios habían descartado su participación en el paro, durante la noche del miércoles circuló un comunicado anónimo que amenazaba con tomar represalias contra los transportistas que decidieran salir a trabajar. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) indicó que los desmanes registrados no guardaban relación con el sector transporte, calificándolos como “hechos aislados”.

SÍ SE PRESENTARON DEMORAS EN PARADEROS

Pese a la intervención de serenazgo y la policía para custodiar la zona, muchos usuarios del transporte público se vieron afectados, enfrentando largas esperas para encontrar buses. "Llevo 20 minutos esperando y no pasa nada, normalmente no es así", comentó una usuaria que debía dirigirse a su trabajo. Otros usuarios señalaron que las rutas habituales de buses no llegaban a su destino, lo que obligó a muchos a caminar largas distancias.

Durante las primeras horas de la mañana, colectiveros aprovecharon la escasez de transporte formal, sin embargo, con el paso del tiempo, el servicio de transporte público comenzó a normalizarse, aunque en algunas rutas aún era irregular.