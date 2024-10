Juan Carlos Liendo sobre proyecto de ley de terrorismo urbano: “No se puede llamar terrorismo a todos los delitos”

La iniciativa del Gobierno de una nueva legislación para endurecer las penas para quienes cometan actos de terrorismo urbano, empieza a generar polémica. La propuesta presentada al Parlamento, sugiere la incorporación del artículo 315-C al Código Penal Peruano, estableciendo penas de hasta 30 años de prisión para aquellos que generen “terror o zozobra” con los delitos como el secuestro, la extorsión y el sicariato.

La noche de ayer el Pleno del Congreso entró en cuarto intermedio respecto del debate del dictamen que incorpora la figura de terrorismo urbano en el Código Penal.

¿Qué es el terrorismo urbano?

En esta iniciativa legislativa, la figura del terrorismo urbano es descrita como la conducta consistente en “actos que generen terror o zozobra en la población o en un sector de ella”, a través de los delitos de sicariato, conspiración, ofrecimiento para sicariato y extorsión.

¿Proyecto de ley de “terrorismo urbano” será efectivo contra la criminalidad?

La polémica se levanta ante la iniciativa que aún no decide el Congreso, el Proyecto de Ley de “terrorismo urbano”, hay voces a favor, pero también son muchas las que están en contra, apuntando que dicha propuesta no será efectiva contra el crimen organizado y la delincuencia común.

En los estudios de Buenos Días Perú, el ex jefe de la DINI, Juan Carlos Liendo y el alcalde de Magdalena, Francis Allison, dieron sus puntos de vista con respecto dicho proyecto de ley.

Para el ex jefe de la DINI, la medida estaría mal planteada: “No se puede llamar terrorismo a todos los delitos”, manifestó indicando que en el concepto de terrorista no se podría incluir a un ladrón de celulares, por ejemplo.

“Esta ley es una confusión, es una burla”, indicó, agregando que la propuesta no apunta a fortalecer a la PNP, “La Policía ha sido sobrepasada, por eso estamos en estado de emergencia”, aseveró.

Por su parte, el alcalde de Magdalena, Francis Allison, señaló que para él el proyecto de ley “Es una burla, esto no va servir para algo, porque se estarían eliminando las cadenas perpetuas a los delitos más graves”, por lo que plantea que la iniciativa sea revisada.

En esta entrevista, conozca que otras falencias tendría el proyecto de ley del Ejecutivo, para los entrevistados, en el caso del terrorismo urbano.