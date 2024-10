Así serán los horarios de cierre de la bajada Armendáriz por obras del Corredor Turístico

Desde este fin de semana, la bajada de Armendáriz, que conecta Miraflores y Barranco, estará parcialmente cerrada debido a la construcción del puente, denominado como el Corredor Turístico, que unirá ambos distritos.

ESTOS SERÁN LOS HORARIOS DE CIERRE

El cierre de la vía será total desde las 9:00 p.m. hasta las 5:00 a.m., durante este horario no se permitirá el acceso de ningún vehículo en la zona. Durante la mañana, entre las 5:00 a.m. y la 1:00 p.m., los carros podrán utilizar dos carriles para descender hacia la Costa Verde, en dirección a distritos como Chorrillos y Callao, mientras que un carril estará habilitado para la subida hacia Armendáriz.

A partir de la 1:00 p.m. y hasta las 9:00 p.m., se habilitarán dos carriles para el ascenso hacia Armendáriz y un carril para bajar hacia la Costa Verde y el Callao.

Cabe mencionar, que las autoridades han desplegado personal de tránsito para guiar a los choferes y minimizar la congestión vehicular.

Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas para evitar inconvenientes y estar atentos a las señales de desvío.