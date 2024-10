Extorsión no para en SJL: amenazan a comerciante con explosivo y le exigen S/20 mil

Una comerciante ambulante en San Juan de Lurigancho ha sido víctima de un brutal intento de extorsión, luego de que desconocidos rompieran la ventana de la vivienda que alquila y arrojaran un explosivo, acompañado de una carta amenazante. Los extorsionadores le exigen un cuantioso pago para no atentar contra la vida de sus seres queridos. "Me dieron 24 horas para pagar los S/20 000, o si no, una de mis hijas o uno de mis compañeros va a morir", relató la afectada.

Esta mujer es solo una de los cerca de 100 ambulantes que trabajan en los alrededores del mercado San Benito y que, desde hace tres semanas, han sido blanco de este tipo de amenazas. A cada uno de ellos se les exige una cantidad de dinero diferente, según su rubro de trabajo. "A los que venden pollos les piden entre S/5000 y S/10 000, mientras que a los que venden verduras les exigen entre S/2 000 y S/3 000", comentó.

LLAMADO DESESPERADO A BOLUARTE

Desesperada, la comerciante hace un llamado directo a la presidenta Dina Boluarte para que intervenga y ponga fin a la actividad de estas organizaciones criminales. "Le pido a la presidenta que reaccione. La gente está muriendo. No sé cómo puede sentarse a tomar desayuno, almorzar y cenar, mientras su pueblo está en peligro", señaló.

Debido a las amenazas y al miedo de que algo le ocurra a su familia, la víctima ha tomado la difícil decisión de abandonar el cuarto que alquilaba y separarse temporalmente de sus hijas por seguridad.