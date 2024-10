¿Habrá paro de transportistas este 3 de octubre?: Dirigente del gremio responde

Tras el último paro de transportistas de la semana pasada, la incertidumbre vuelve para todos ante una nueva medida radical por parte de los choferes de transporte público para el día de mañana.

Como se recuerda el jueves, 26 de septiembre, los transportistas acataron un paro en Lima y Callao afectando a miles de personas que se movilizan en sus unidades En medio de las protestas también se reportaron actos vandálicos contra unidades que salieron a trabajar ese día.

¿Habrá otro paro de transportistas?

Como anunciamos previamente, el pasado fin de semana, algunos dirigentes de empresas de transportes anunciaron un nuevo paro para mañana 3 de octubre, tras denunciar que continuaban las extorsiones en su contra en pleno estado de emergencia declarado por el Ejecutivo para hacer frente a la inseguridad y los ataques en su contra.

Sin embargo, no serían representantes del gremio en su conjunto. Esta mañana en una entrevista con el director de la Cámara de la Industria del Transporte, Martín Ojeda, confirmó que “Transportistas formales de Lima y Callao no van a paralizar mañana 3 de octubre”.

“No queremos lo que pasó hace una semana, con piquetes en el cono norte o en Villa El Salvador, esa no es la forma, violencia no” señaló el dirigente

En otro agregó, “Estamos hablando de una situación focalizada en Lima y Callao, ya que estamos hablando de transporte urbano", descartando algunos rumores que hablan de una futura paralización a nivel nacional, por el momento.

Cabe señalar que la medida radical del gremio de Transportistas llevó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia en 14 distritos de Lima y Callao, a fin de hacer frente a los altos índices delictivos, pero pese a la medida, la criminalidad sigue imparable.