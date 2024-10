Karen América y su “última cena” con 'Felpudini': las palabras que nunca olvidará del humorista

Karen América habló sobre los últimos momentos que compartió con el humorista Rodolfo Carrión, más conocido como 'Felpudini', quien falleció a los 75 años, el pasado jueves 26 de septiembre tras una larga lucha contra un cáncer de pulmón.

Durante la última edición de Préndete, Karen América, Patricia Alquinta y Silvia Bardales, integrantes del elenco de ‘La familia defectos’, se juntaron para hablar de su próximo show y recordaron algunos momentos memorables que vivieron junto a 'Felpudini'.

“Qué puede decir una persona que conoce a alguien 30 y pico de años y hoy, no está. Yo creo que lo que siente cualquier persona, es más, nosotros que lo hemos tenido cerca, sentimos el dolor, pero créeme que la gente que lo ha visto en televisión y que nunca lo ha visto en persona, siente igual o más dolor que nosotros”, señaló Alquinta en Préndete, destacando que es un artista que acompañó a muchas generaciones.

Por su parte, Silvia Bardales lo describió como un hombre “gentil” y muy “culto”, dando a conocer que siempre la impulsaba a leer y a aprender más.

“LA ÚLTIMA CENA”

Karen América relata que 'Felpudini' fue a visitarla junto a Raúl Beryón para reencontrarse con ella y entregarle un libreto; sin embargo, señala que nunca se le van a olvidar las palabras que le dijo aquel día.

“Yo me di la despedida de comer con él, la última cena. Él estaba con Raúl Beryón y fueron a visitarme para reencontrarnos nuevamente y para que me de el libreto. Y fue una cosa maravillosa, comimos un cevichito y su palabra se me quedó. Y yo le digo: ‘¿qué haces ahora amiguito lindo?’”, a lo que el humorista le responde: “‘Yo camino mucho, todo el día, todo el día camino’”.

América le consultó sobre por qué caminaba tanto, a lo que él le respondió: “para que el viejo no venga a mi casa”, una de sus memorables frases.

DETALLES DEL SHOW

Las presentaciones de 'La familia defectos' se realizarán este 17 y 19 de octubre en el Centro de Convenciones Bianca a las 8:00 p.m.