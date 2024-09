Carabayllo: dueña de chifa cierra negocio y huye de lima tras amenazas de extorsionadores

La propietaria de un chifa en Carabayllo se ha visto obligada a cerrar su negocio y huir de Lima debido a las constantes amenazas de extorsionadores que le exigen el pago de 1000 soles. Los delincuentes, que se identifican como "los amigos de Comas", la han intimidado advirtiéndole que conocen todos sus movimientos y que, de no acceder a sus demandas, ella y su familia sufrirán un atentado.

"Mira compadre, te pedimos una suma de 1,000 soles. Sabemos todos tus movimientos, sabemos todo de ti", se lee en uno de los mensajes que recibió la víctima.

La dueña del restaurante declaró que su negocio era el único sustento de su familia y que, por temor a lo que pudiera suceder, tuvo que abandonar la ciudad. "Yo he tenido que salir lejos, lejos de Lima por temor de que me pueda pasar algo", señaló con angustia. A pesar de haber denunciado los hechos en la comisaría de Carabayllo, asegura que no ha recibido ningún tipo de protección por parte de las autoridades. "Me dijeron que enviarían un patrullero, pero hasta el día de hoy no me dan una solución, ni siquiera me llaman", lamentó.

SE SIENTEN DESPROTEGIDOS

Por su parte, vecinos y comerciantes de Carabayllo aseguran que la delincuencia sigue descontrolada, y que no hay presencia policial en la zona, pese a la declaratorio de estado de emrgencia. "Nada ha cambiado, sigue la inseguridad, no hay ni policías, la delincuencia pasa en moto tirándose balas, da miedo salir", manifestaron preocupados.