Administradora de spa acusa a trabajadora de llevarse a su perrita: “ella alega que no le he querido pagar”

Liceth Carhuapuma, administradora de un spa en San Martín de Porres, ha denunciado a su extrabajadora Miriam Román, por llevarse a su perrita Alba, que tenía 9 años con ella, y presuntamente haber sustraído dinero en efectivo al igual que otros objetos de valor.

Según la administradora, el conflicto surgió cuando Miriam decidió renunciar a su puesto en el spa. Al solicitar su remuneración, Liceth le informó que el pago sería con descuentos, argumentando que la mujer había dañado algunos objetos del local, lo cual fue negado por esta última.

“En el WhatsApp ella dice: ‘yo no voy a aceptar descuentos porque yo no lo he malogrado', ese ha sido el motivo y ella alega que yo no le he querido pagar, es por eso que ha actuado como actuado”, indicó la agraviada.

“Dentro de esta maleta yo tenía un ahorro, que era justamente para pagarle su quincena y para unos gastos de emergencia. 1200 soles tenía en ese maletín y ella sabía que yo lo guardaba ahí, o sea, era mi confianza. Entonces, ella sabía todos mis movimientos: a qué hora estaba, a qué hora no estaba, por eso aprovechando mi ausencia vino a robarme.”, agrega.

MIRIAM ADMITE QUE TIENE A LA PERRITA, PERO NIEGA ROBO

Miriam, en declaraciones telefónicas, confirmó que tiene a Alba y algunas prendas de la denunciante, pero niega haber robado el dinero o los objetos de valor, además de adelantar que piensa tomar acciones legales contra su examiga por difamación.

“Yo le voy a hacer una contrademanda porque lo que me está haciendo es una difamación, ya es muy grave, porque salir en la televisión ya es demasiado solamente por no querer pagarme. Simplemente le dije que me cancele porque ella me trajo desde Piura para trabajar con ella”, indicó.

“Yo nomás le cogí a su perrita y su ropa (…) sé que no es la manera correcta, pero fue mi momento de colera porque venirme hacer trabajar desde Piura hasta acá y no pagarme, sabía que no tenía plata, tenía días sin comer”, agregó.