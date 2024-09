Alcalde de Los Olivos propone restricción de motocicletas durante estado de emergencia: "Es polémico, pero legítimo"

El alcalde de Los Olivos, Felipe Castillo, ha planteado una controvertida medida para enfrentar la inseguridad en su distrito: la restricción del uso de motos lineales en las zonas incluidas en el estado de emergencia. Según el burgomaestre, esta propuesta surge de la necesidad de reducir la violencia criminal que afecta principalmente a Lima Norte.

"Es polémico, pero legítimo, sobre todo sabiendo la violencia criminal que azota al país. La primacía de la realidad nos dice que en más del 90% de los casos de homicidios, el vehículo que usan para cometer sus atrocidades es la moto", afirmó la autoridad edil a Buenos Días Perú.

Castillo explicó que en su jurisdicción, el 50% de los delitos como robos y extorsiones son cometidos utilizando vehículos lineales. "Si restringimos el uso de la moto, vamos a disminuir dramáticamente estos índices delictivos", aseguró.

HABRÍA SISTEMA DE EMPADRONAMIENTO

El funcionario también mencionó que esta medida sería temporal y complementada con un sistema de empadronamiento de motociclistas, especialmente de aquellos dedicados al servicio de delivery. "Se les daría un QR para poder identificarlos y no afectar el negocio", señaló el excongresista.

Además, agregó que el registro de los motorizados debe estar a cargo de las municipalidades y subrayó la necesidad de un marco normativo que respalde estas acciones. "No podemos decir que no procede o que violentamos derechos fundamentales. Si no tomamos el toro por las astas, vamos a vivir situaciones similares a las de Ecuador o El Salvador", advirtió.

Finalmente, el alcalde recordó el programa "Mototaxi Seguro" implementado en su distrito, que ha logrado formalizar el transporte de vehículos menores, y sugirió que esta experiencia exitosa puede replicarse con las motos lineales. Aunque reconoció la magnitud del reto, sostuvo que "a grandes problemas, grandes soluciones".