"El Mandarino" marcha en memoria de conductor asesinado: se unen a protesta hacia al Congreso

Este jueves, choferes y cobradores de la empresa de transportes "El Mandarino", también conocida como "El Naranjito", se unieron al paro de transportistas y están marchando hacia el Congreso de la República para exigir mayor seguridad y medidas contra las extorsiones que sufren a diario. Resguardados por la policía, los manifestantes bloquearon temporalmente la vía principal, y fueron desviados hacia la vía auxiliar para permitir el tránsito de vehículos.

Como se recuerda, este consorcio ha sido víctima de dos bandas criminales que se disputan el control de la zona de Lima Norte. "Hace un mes perdimos a uno de nuestros conductores, conocido como 'Cebollita', fue asesinado a balazos", comentó el representante de la empresa. Tras cometer el homicidio, los delincuentes dejaron un mensaje en el vehículo donde les exigían que dejaran de pagar cupos a Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’ o ‘Monstruo Chonguito’.

SE SIENTEN ABANDONADOS

El transportista también destacó la falta de acción por parte del Estado, señalando que viven con temor constante debido a las amenazas. "No vivo tranquilo, me tengo que esconder como una rata. Mi familia está lejos porque no los puedo tener cerca, es un dolor grande. Nos sentimos abandonados por el Estado", expresó con angustia.

"Esto ya rebasó los límites, necesitamos que el Estado promulgue leyes más duras contra los extorsionadores y que se implementen bloqueadores en los penales, porque muchas de las amenazas provienen de delincuentes que están presos", añadió el manifestante.

El grupo de manifestantes, compuesto por alrededor de 200 trabajadores, continuará su marcha hacia el Congreso, donde se espera que más transportistas se unan a la protesta.