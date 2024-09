Transportistas divididos en segundo día de paro: enfrentamientos por conductores que salen a trabajar

En el óvalo de Ancón, los transportistas están divididos en medio de una crisis por extorsiones y amenazas. Algunos exigen parar las operaciones para protestar contra la inseguridad que enfrentan, mientras otros, que necesitan trabajar para sobrevivir, insisten en continuar con sus labores. La policía ha intervenido para evitar enfrentamientos entre ambos grupos.

La manifestación surge luego de constantes ataques a empresas de transporte público. “Nos están matando día a día. No podemos seguir arriesgando nuestras vidas, necesitamos que todos se sumen a esta lucha”, expresó uno de los denunciantes.

Sin embargo, no todos los choferes comparten esta postura. Algunos, que viven al día con lo que ganan, intentan seguir operando. “Yo tengo tres días sin trabajar. Necesito llevar algo a mi casa, pero cada vez es más peligroso salir a la calle”, mencionó uno de los conductores.

USUARIOS AFECTADOS

Además, los pasajeros también se han visto atrapados en medio de esta disputa. “He gastado más de 20 soles solo en mototaxis porque no hay transporte, y eso que el pasaje regular es de 2.50 soles. Ya no sé cómo voy a llegar a mi trabajo”, declaró una usuaria.

Asimismo, los manifestantes denuncian que los transportistas informales están aprovechándose de la protesta, y han incrementado sus tarifas para cobrar hasta cinco veces más el valor habitual del pasaje.

La falta de acciones concretas por parte del gobierno y la falta de seguridad han alimentado el descontento. “La policía está aquí para evitar disturbios, pero cuando necesitamos que nos protejan de los extorsionadores, no hacen nada”, denunció otro transportista.