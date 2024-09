Familia de Frederick Ayllón pide justicia: bailarín de ballet murió atropellado por camión que se dio a la fuga

La familia de Frederick Alexander Ayllón Guerrero, destacado primer bailarín del Ballet Municipal de Lima, exige justicia tras su trágica muerte en un accidente de tránsito ocurrido en la Panamericana Sur, a la altura del trébol de Javier Prado. El último jueves, el joven de 33 años fue atropellado por un camión cuando se desplazaba en motocicleta junto a su enamorada, Karen, quien sobrevivió al impacto.

El padre del artista, Hans Ayllón, denuncia que el conductor de la unidad pesada se dio a la fuga sin prestar auxilio Frederick, quien quedó gravemente herido en la vía. "No se paró para ver cómo estaban. No le interesó nada. Una persona irresponsable que no se detuvo ni un momento para ayudar. Y estas son las consecuencias: mi hijo falleció", sostuvo.

JOVEN ARTISTA TENÍA PLANES EN EL EXTRANJERO

El bailarín, quien desde los 10 años dedicó su vida al ballet y tenía planes de realizar una gira por Europa a finales de este año, falleció debido a las graves lesiones ocasionadas por el impacto. Karen, su pareja, resultó con múltiples heridas pero logró sobrevivir y trató de auxiliar a Frederick en medio del accidente.

Las autoridades han identificado a una cisterna como el vehículo involucrado, y la familia hace un llamado a cualquier testigo que tenga grabaciones o información del accidente para que colabore con la investigación. "Por favor, si alguien grabó lo que pasó, porque ese paradero es bien concurrido, envíelo a la policía o a mí directamente, a mi WhatsApp 993605159", señaló Hans Ayllón.