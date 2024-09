Transportistas de Lima Norte a ministro Santiváñez: "¿No son suficientes 3 choferes muertos? Que mejor dé un paso al costado"

Transportistas de Lima Norte, entre ellos los de empresas como "El Anconero" y "Sesosa", han manifestado su intención de retomar medidas de lucha debido a la falta de acción por parte de las autoridades frente a las extorsiones y amenazas que enfrentan a diario. Los conductores y cobradores denuncian que la situación es insostenible y que la policía no está brindando la protección necesaria para frenar los ataques de bandas criminales.

"Nosotros pedimos seguridad, no sólo para los transportistas, sino también para los pasajeros. La policía está aquí hoy, pero en unos días no habrá nadie. Nos están dejando solos", manifestó Gisela, representante de la empresa de transportes "Sesosa", en el paradero Club de Tiro en Ancón.

"Los policías ya no pueden lidiar con la delincuencia, por eso pedimos que declaren estado de emergencia", agregó.

Los transportistas se ven obligados a suspender sus servicios por temor a ser asesinados, como ya ha sucedido con algunos de sus colegas. “Un día sin trabajar significa un día sin comer para nuestras familias. Pero la vida de los conductores y cobradores vale mucho más que el dinero”, indicó Gisela.

PIDEN QUE SE RETIRE, SI NO DAR SOLUCIONES INMEDIATAS

A pesar de las promesas del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, sobre la creación de un equipo especial de la policía para combatir las extorsiones, los transportistas consideran que las medidas no son suficientes y que la respuesta de las autoridades ha sido lenta. “Es frustrante. No hay soluciones inmediatas. Si el ministro no puede con esto, que dé un paso al costado”, añadió la trabajadora.

“¿No es suficiente para el señor ministro que hayan muerto tres choferes? Necesitamos una solución ya”, enfatizó.