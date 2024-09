Lo conoció en el colegio: el testimonio de mujer que casi es asesinada por feminicida de enfermera

Una nueva víctima ha dado su testimonio contra Joshua Huamán Jerez, el hombre que confesó haber asesinado y calcinado a la enfermera Kimberlit Tapia Ortiz en un condominio de Cieneguilla. Esta joven asegura que también fue víctima de Huamán, quien intentó acabar con su vida tras ganarse su confianza.

ESCALOFRIANTE TESTIMONIO

Según la denunciante, conoció a Huamán en el colegio y, después de pasar por problemas personales, retomó contacto con él a través de redes sociales. El sujeto, aprovechando su vulnerabilidad, la consoló para ganarse su confianza y luego violentarla.

"Él entró a consolarme, pero después me agredió. Se mostraba muy intenso cuando no le respondía los mensajes o las llamadas", relató la joven, quien no tuvo una relación formal con Huamán, pero lo recibió en su departamento cuando él insistió en entregarle un regalo.

Durante la visita, Joshua la convenció de ponerse una cinta en los ojos, pero lo que parecía un gesto inocente rápidamente se transformó en una situación peligrosa. "Cuando intenté quitarme la cinta, sentí un golpe con un bate de béisbol en la cabeza", afirmó la afectada.

El abogado penalista Julio Rodríguez indicó que la conducta de Joshua Huamán muestra claros indicios de un comportamiento psicopático. "Un psicópata no es un inimputable para el derecho penal. Son personas frías y sin frenos morales, capaces de cometer crímenes en serie", señaló el letrado, quien estima que Huamán Jerez podría enfrentar una pena de hasta 35 años de prisión por homicidio agravado con alevosía.