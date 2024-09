Adolescente de 15 años desaparece tras salir con su enamorado: “mi hija está corriendo peligro”

Dos jóvenes de 15 años, que tendrían una relación, llevan casi quince días desaparecidos; no obstante, la madre de la menor denuncia ciertas irregularidades en su proceso de búsqueda.

La mujer relata que no ve a su hija desde el pasado 9 de septiembre en la noche y que sus vecinos le avisaron que habían visto al otro adolescente rondando su vivienda la noche de su desaparición.

Ante la desesperación, la denunciante se comunicó con la madre del menor, quien le comunicó inicialmente que el adolescente estaba en su casa; no obstante, luego la volvió a llamar para decirle que su hijo tampoco estaba y que había dejado su celular.

“La familia de este muchacho nos daba falsas pistas”, indicó en Buenos Días Perú.

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Después de cuatro días, la madre de la joven consiguió unas cámaras de seguridad donde se observa a la menor subir a un auto y sospecha que el hermano de la pareja de su hija también habría estado involucrado en la desaparición de la menor.

“Yo después de cuatro días, gracias a unos familiares, pude obtener estas cámaras porque la señora denunció que su hijo desapareció desde las 7 de la noche, lo cual es mentira porque mi hija se ve en los videos que entra sin nada porque ella no ha llevado ninguna pertenencia y sale con mochila sale con una manta. Esa información la señora lo sabía desde el primer día y nunca me lo dijo, es por eso que yo sola he hecho mi búsqueda con mis propios medios con mi hermano”, agregó, destacando que la madre del menor la habría bloqueado de todos los medios de comunicación.

RELACIÓN CON SU HIJA

La mujer señala que tenía una buena relación con su hija, destacando que eran “amigas”; no obstante, indica que en los últimos días el enamorado de su hija se presentaba en las afueras de su vivienda a las 11:00 p.m., situación que la incomodaba.

“Sus amigas que me han comentado que el muchacho ya quería salir solo con mi hija, pero yo no lo permitía porque siempre yo les acompañaba, pero días antes que mi hija desaparezca, ella me había dicho: ‘mamá este muchacho me ha invitado a salir’ y le digo: ‘Camila, no, porque cada vez que salían yo era la que gastaba’ y me dice: ‘no, él tiene dinero mamá’ y le digo: ‘ya hijita, que yo les espero’, (ella le responde) ‘no, él quiere salir conmigo sola’ y le dije: ‘no, Camila, tú sabes que no’, ella no sale sola ni a la tienda”, sostuvo la madre, quien indica que después vio a la joven triste dado a que su enamorado se habría molestado.

“Le pido por favor, señora (madre del adolescente), dame una información. Si usted no me quiere ayudar, yo voy a buscar a mi hija. Usted es madre, yo sé que usted tiene cuatro o cinco hijos, Camila es mi hija y no puedo vivir sin ella señora. Mi hija está corriendo peligro. Ella es una niña vulnerable por favor solamente dígame hacia dónde se han dirigido”, hizo el pedido, implorando a los usuarios que se comuniquen con ella si tienen alguna información sobre el paradero de la menor.