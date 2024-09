Conductores de ‘Huáscar’ no salen a trabajar tras amenazas: “tendremos que dejar un chófer muerto”

El pasado fin de semana, un bus de transporte público de la empresa Huáscar fue blanco de un ataque a balazos. Ante dicho atentado, los conductores han decidido paralizar su servicio “hasta que se solucione el problema”.

“Miles de personas hoy no van a poder llegar a sus labores porque Huáscar no va a estar trabajando hoy día, mucha gente. Señor ministro (del Interior) haga algo, ya tiene bastante tiempo en esta situación de la extorsión. Usted no está haciendo nada, dedícate hacer eso no sus problemas su corrupción que está involucrado, señor”, dijo en Buenos Días Perú.

Los conductores estarían dejando de ganar entre 120 y 150 soles diarios tras dejar de trabajar, afectando la economía de sus familias.

ESTA FUE LA AMENAZA

Unos delincuentes, identificados como miembros de ‘Los Intocables de Mariátegui’, les enviaron un mensaje amenazante en una hoja escrita a mano.

“Este será el segundo mensaje de advertencia, si el día de mañana vemos que siguen trabajando con normalidad sin antes haber solucionado el tema, tendremos que dejar un chófer muerto para que vean que esto va en serio. Así que, primero solucionen y trabajen con normalidad. Atentamente ‘Los Intocables de Mariátegui”, se lee en la misiva, la cual tiene un número de WhatsApp para comunicarse con los delincuentes.