Transportistas marchan en Puente Piedra: acatan paro por ataques y extorsiones

Ante las constantes extorsiones contra empresas de transporte público y los ataques que se han reportado contra los choferes de dichas unidades, los conductores se encuentran desarrollando una marcha pacífica en el kilómetro 31 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra, para pedir acciones por parte de las autoridades con respecto a esta problemática.

“Nuestro sentir es que por favor que se haga justicia por nuestros compañeros que han sido abatidos por la delincuencia y la extorsión. Nosotros queremos que haya seguridad en todos los paraderos 24/7 porque eso no puede seguir así, nos sentimos indignados porque la Policía Nacional no hace nada por todos nosotros. A cada rato están matando nuestros compañeros, ayer fue nuestro compañero, hoy día podemos ser nosotros, mañana puede ser nuestras familias y la delincuencia no nos puede ganar. Necesitamos leyes más drásticas porque eso no puede seguir así”, dijo un representante de esta manifestación en Buenos Días Perú.

“Que nos hagan caso los congresistas, hacemos un llamado a congresistas, a la Policía Nacional para que tomen conciencia, al ministro del Interior por favor que sea más seguridad porque no está haciendo nada por nosotros”, agregó.

Varias líneas de transporte como la empresa ‘Nueva Estrella’, que tiene a los buses conocidos como ‘Anconero’ han decidido acatar un paro de 48 horas.

CAOS POR FALTA DE BUSES

Ante el paro y la reducción de la flota de varias empresas de transporte, los pasajeros se han visto notoriamente afectados en su intento por llegar a sus respectivos centros de labores y estudios.

Un hombre relata que se encuentra evaluando pagar un taxi de 80 soles tras tener un promedio de media hora esperando el bus que lo lleva a Monterrico, en el distrito de Surco.