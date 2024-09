Caos en paraderos de Lima Norte: poca presencia de buses por aumento de ataques de extorsionadores

En la zona de Pro, en Los Olivos, se vivió un caos este lunes debido a la falta de unidades de transporte público, especialmente de las líneas conocidas como "Los Chinos" y "El Anconero". Estas empresas han paralizado su servicio como respuesta a las extorsiones y amenazas de mafias criminales que han estado cobrando cupos y disparando contra las unidades. Esta situación ha dejado a miles de pasajeros varados en los paraderos, mientras intentan desesperadamente encontrar un vehículo para llegar a sus destinos.

TIENEN QUE USAR COLECTIVOS INFORMALES

Usuarios reportaron que llevan esperando hasta más de una hora para abordar un transporte, y muchos han tenido que recurrir a colectivos informales, que están cobrando el doble o el triple de las tarifas regulares. "Es desesperante, no hay seguridad. Estamos expuestos a que en cualquier momento nos disparen", comentó uno de los pasajeros varados en Pro.

Los conductores, a pesar de que dependen del trabajo diario, han optado por detenerse para proteger sus vidas y la de sus familias ante las crecientes amenazas. Mientras que los cobradores y choferes, que aún salen a laborar, han expresado su temor de ser grabados, porque podrían ser identificados y atacados por los extorsionadores si se les ve trabajando.

La falta de seguridad ha generado que miles de personas se vean afectadas, no solo por los riesgos que enfrentan al abordar un transporte público, sino también por el impacto económico y en su vida laboral. Muchos pasajeros llegan tarde a sus trabajos debido a la escasez de transporte. "El gobierno no hace nada. Esto es una desgracia, no podemos ni siquiera viajar tranquilos", dijo comentó otro pasajero.