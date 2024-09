Identifican a presunto hampón que le disparó a joven enfermero en SMP: familia hizo su propia investigación

Ángel, un joven de 22 años, estudiante de enfermería, continúa luchando por su vida tras recibir tres disparos en un asalto ocurrido hace varios días en San Martín de Porres. A pesar de haber sido sometido a cinco operaciones y retirado del respirador artificial, su estado de salud sigue siendo delicado. Mientras tanto, su familia ha estado realizando una labor que consideran debería haber sido asumida por las autoridades desde el primer día.

FAMILIA AVERIGUÓ TODO CON SUS PROPIOS RECURSOS

La madre de Ángel informó que, tras una ardua investigación por parte de la familia y personas solidarias, han logrado identificar a uno de los presuntos delincuentes que atacó a su hijo. Gracias a una videollamada realizada por otra víctima, ocurrida solo horas después del ataque a Ángel, se logró captar el rostro del delincuente, quien habría cometido otro robo en San Martín de Porres.

"Ellos mismos hicieron otra fechoría unas horas después, asaltando a una mujer embarazada, y gracias a la videollamada de esa joven pudimos obtener una imagen de uno de los delincuentes", explicó la madre del joven. Tanto la videollamada como las imágenes de cámaras de seguridad han sido entregadas a la policía, pero hasta el momento, no ha habido avances en la investigación ni capturas relacionadas con el caso.

La familia ha expresado su frustración ante la inacción de las autoridades, y afirman que han sido ellos quienes, con sus propios recursos, han investigado y obtenido información necesaria para la captura de los responsables. "No entiendo por qué la policía no actúa, nosotros les hemos entregado todo, incluso las amenazas que hemos recibido, pero hasta ahora no hay justicia", expresó la madre.