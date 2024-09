Extorsionadores vuelven a atacar: empresa de transporte suspenderá sus servicios tras atentado

La empresa de transporte "Corazón de Jesús de San Diego", ubicada en San Martín de Porres, se ha convertido en la más reciente víctima de la creciente ola de extorsiones en el sector. En la madrugada de este miércoles, dos individuos en motocicleta dispararon contra la cochera de la empresa, dejando al menos 17 casquillos de bala en el lugar y varios buses con perforaciones.

Los disparos comenzaron alrededor de la 1:30 a.m., afectando no solo a los buses, sino también a vehículos particulares que estaban estacionados en el interior del local. Los trabajadores, aterrorizados, relataron que hace algunos días ya habían comenzado a recibir amenazas a través de mensajes de WhatsApp, donde los extorsionadores solicitaban que se comunicaran para "negociar". A pesar de no haber exigido una cantidad específica de dinero, igual se produjo este violento ataque.

PARALIZAN SUS LABORES

Según los afectados, los propios delincuentes grabaron el momento del atentado y enviaron el video a los encargados de la empresa. Debido a esto, los 120 trabajadores, entre conductores y cobradores, han decidido paralizar sus actividades, dejando fuera de servicio 62 buses que cubren rutas importantes por Pro, la Panamericana, Alfonso Ugarte, Magdalena y Canta Callao.

Los peritos de criminalística y la comisaría de Pro ya se encuentran en el lugar realizando las investigaciones correspondientes, aunque las labores recién han comenzado. Este nuevo ataque subraya la creciente amenaza que enfrentan las empresas de transporte en Lima por parte de mafias que exigen pagos a cambio de "protección".